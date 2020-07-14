Жителю Ковернинского района грозит до 4 лет лишения свободы за бутылку ликера

14 Июль 2020 2020-07-14T11:08:18+03:00

Украденный напиток он так и не выпил

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Прокурор Ковернинского района отправил в суд уголовное дело по статье 161 ч.1 УК РФ (грабеж). В совершении противоправных действий обвиняется местный житель 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установило следствие, в апреле 2020 года молодой человек взял с витрины одного из местных магазинов пол-литровую бутылку ликера стоимость более шестисот рублей и спрятал ее под куртку. На выходе его попыталась остановить директор и убедить оплатить или вернуть похищенное спиртное.

Молодой мужчина выполнить требования отказался и выбежал на улицу, а потом скрылся с места преступления. Ликер он, кстати, так и не выпил – выбросил в реку. Кроме того, возместил нанесенный ущерб на стадии расследования. Тем не менее, дело передано в суд и незадачливому крадуну ликеров теперь грозит до 4 лет лишения свободы за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU