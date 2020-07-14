2020-07-14T09:55:16+03:00
Общество

В Нижегородской области зарегистрировано более 1,4 тыс. добровольцев в сфере культуры

До конца 2020 года в Нижегородской области будут созданы 8 новых волонтерских центров в сфере культуры
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Нижегородской области утверждена дорожная карта по развитию общественного движения «Волонтеры культуры» на 2020–2024 годы. Всего в регионе официально зарегистрировано более 1,4 тыс. добровольцев в сфере культуры. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, волонтерский проект реализуется в рамках нацпроекта «Культура».

Согласно дорожной карте, будут организованы стажировки для волонтеров культуры из муниципальных образований и проведены обучающие курсы для кураторов движения.

«Уже сейчас мы видим большой интерес к теме культурного волонтерства, а главное – колоссальное количество социокультурных инициатив и практик. Дорожная карта даст новый импульс для развития добровольчества в сфере культуры нашего региона, позволит повысить наши качественные и количественные показатели», – подчеркнул региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Александр Зуев.

Отметим, до конца 2020 года в Нижегородской области будут созданы 8 новых волонтерских центров в сфере культуры на базе муниципальных учреждений культуры в Ардатовском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Шатковском, Лысковском, Краснооктяборьском, Павловском и Шарангском районах. Волонтерские центры объединят вокруг себя добровольцев в сфере культуры, учреждения культуры и искусства, органы власти и общественные организации. Напомним, в 2019 году в регионе было открыто 14 волонтерских центров в сфере культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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