В Нижнем Новгороде 14 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов

14 Июль 2020 2020-07-14T09:07:14+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, во вторник 14 июля, в Нижнем Новгороде 23 градуса. Небо ясное, безоблачное.

К полудню температура воздуха поднимется до 29 градусов, во второй половине дня - до 32 градусов тепла, осадков не ожидается. Долгожданной прохлады не принесет и вечер – к 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры только до +28.

Ветер несколько раз поменяет направление, но от жары не спасет - скорость 3-5 метров в секунду с порывами до 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 745-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 77% утром до 42% к позднему вечеру.

МЧС напоминает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как лесных пожары и ограничение подачи электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций и советует максимально сократить время пребывания на солнце.

С завтрашнего дня синоптики обещают снижение температуры. Так, 15 июля – до 25 градусов тепла, 16 июля – до +22.

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ИСТОЧНИК KP.RU