2020-07-14T09:07:14+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде 14 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, во вторник 14 июля, в Нижнем Новгороде 23 градуса. Небо ясное, безоблачное.

К полудню температура воздуха поднимется до 29 градусов, во второй половине дня - до 32 градусов тепла, осадков не ожидается. Долгожданной прохлады не принесет и вечер – к 21.00 синоптики прогнозируют снижение температуры только до +28.

Ветер несколько раз поменяет направление, но от жары не спасет - скорость 3-5 метров в секунду с порывами до 9-11 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 745-746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность – от 77% утром до 42% к позднему вечеру.

МЧС напоминает о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, таких как лесных пожары и ограничение подачи электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций и советует максимально сократить время пребывания на солнце.

С завтрашнего дня синоптики обещают снижение температуры. Так, 15 июля – до 25 градусов тепла, 16 июля – до +22.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области зарегистрировано более 1,4 тыс. добровольцев в сфере культуры
В Нижнем Новгороде 14 июля температура воздуха поднимется до 32 градусов
Сруб мельницы-столбовки на Щёлоковском хуторе Нижнего Новгорода готов наполовину
Бывшего гендиректора завода Свердлова дисквалифицировали на год
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пополнился новым форвардом
14 июля в Нижегородской области ожидается жара до 34 градусов
Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-праздновании Дня Франции
Три новых направления появились в нижегородском онлайн-проекте «Ни дня без спорта»
Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В ковернинской музыкальной школе завершен капитальный ремонт
Житель Новинок до смерти избил возлюбленную из ревности
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области
Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах