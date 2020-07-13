Бывшего гендиректора завода Свердлова дисквалифицировали на год

13 Июль 2020 2020-07-13T20:03:10+03:00

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Бывший генеральный директор дзержинского ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» привлечен к административной ответственности за невыполнение предписания Ростехнадзора. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области. По приговору суда Вадим Рыбин дисквалифицирован сроком на год.

Как сообщает источник, еще в августе прошлого, 2019 года, Волжско-Окским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Рыбину было выдано предписание об устранении нарушений в сфере промбезопасности. По предписанию необходимо было провести аттестацию специалистов до 30 сентября 2019 года.

В феврале была проведена еще одна проверка, которая выявила, что генеральный директор аттестацию так и не прошел. Административный протокол по данному нарушению был составлен в начале апреля, на заседание суда, прошедшее в июле, нарушитель не пришел. Напомним, 29 мая истек срок действия трудового договора Вадима Рыбина, и копия соответствующего приказа была приложена к делу.

Тем не менее, на момент фиксации нарушения Рыбин все все еще исполнял обязанности генерального директора.

В итоге постановлением мирового судьи участка № 2 Дзержинского судебного района экс-гендиректору завода Свердлова назначено наказание в виде дисквалификации сроком на 12 месяцев. На данный момент постановление суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU