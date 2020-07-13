Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» пополнился новым форвардом

13 Июль 2020 2020-07-13T19:09:23+03:00

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Люк Петрасек родился в 1995 году в Ист-Нортпорте, в семье с крепкими баскетбольными традициями. Об этом сообщает пресс-служба БК «НН». По информации пресс-службы, дед нового нижегородского форварда завоевал два чемпионских титула в БАА (предшественнице НБА).

Свой первый чемпионский титул Люк Петрасек получил в составе школьной команды, тогда же молодого игрока отметили специальным призом издания «Ньюсдэй». Играл в студенческой лиге.

В Европу Люк переехал в летом 2019-го, подписав соглашение с немецким клубом «Гисен», выступающим в высшем дивизионе чемпионата Германии. В Бундеслиге он успел принять участие в 11 матчах.

Рост форварда – 208 см, он будет выступать под 18 номером. На данный момент контракт заключен на один сезон. Сам новичок сказал, что много слышал о Лиге ВТБ и о клубе «Нижний Новгород», хотя о России знает немного.

- Я стараюсь не ставить перед собой личных целей, гораздо важнее работать на команду и общий результат, - подчеркнул он и добавил, что ждет насыщенного динамичного сезона. .

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ИСТОЧНИК KP.RU