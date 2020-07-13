2020-07-13T18:16:41+03:00
Общество

14 июля в Нижегородской области ожидается жара до 34 градусов

МЧС рекомендует максимально сократить время пребывания детей и взрослых на солнце
Елена ЛАЗАРЕВА
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По информации ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 14 июля в большинстве районов Нижегородской области и в Нижнем Новгороде ожидается жара 30-34ºС, 15 июля местами знай немного спадет, но сохранится жаркая погода - 30-31ºС.

Из-за неблагоприятных погодных условий возникает вероятность чрезвычайных ситуаций – увеличение количества очагов лесных пожаров, а также их площади. Кроме того, из-за перегрева трансформаторных подстанций есть вероятность отключения электричества. Кроме того, прогнозируется увеличение аварий с участием маломерных судов и возможные перебои в работе железнодорожного транспорта (из-за отключения электроэнергии).

МЧС рекомендует максимально сократить время пребывания детей и взрослых на солнце, перенести поездки и походы на утренние или вечерние часы, быть особенно аккуратными на водоемах. Также стоит воздержаться от разжигания костров на своих приусадебных участках, соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, в том числе – не оставлять мусор, особенно стекло, и промасленную ветошь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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