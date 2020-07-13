2020-07-13T17:18:33+03:00
Общество

Три новых направления появились в нижегородском онлайн-проекте «Ни дня без спорта»

Региональное министерство спорта анонсировало занятия, которые ждут нижегородцев на этой неделе
Елена ЛАЗАРЕВА
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Министерство спорта Нижегородской области сообщило о новом расписании онлайн-тренировок в рамках проекта «Ни дня без спорта». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. В новом расписании появились три новых вида занятий: тай-бо, «здоровые стопы» и тренировка мышц кора.

По словам источника в региональном минспорте, тай-бо – это энергичные упражнения, сочетающие кикбоксинг и тхэквондо. Этот вид аэробики хорошо подходит для борьбы с лишним весом. Начать тренировку можно будет во вторник в 18.00 или вернуться к ней с помощью видеохостинга регионального минспорта. В 17.00 того же дня зрителей и участников проекта ждет тренировка для укрепления стоп.

В четверг в 17.00 тренеры проекта проведут силовую тренировку мышц кора. Мышцы кора участвуют во всех базовых упражнениях и занятия можно назвать общеукрепляющими. «Сильный кор – это правильная осанка, здоровье, долголетие и снижение риска получения травм. Этой группе мышц необходимо уделять повышенное внимание», - сообщили в региональном министерстве спорта.

В регулярном расписании по-прежнему остались тренировки, которые проходят в рамках проекта «Спорт Порт Онлайн», тренировки для новичков, занятия на растяжку и баланс тела, спортивное карате, зумба, скандинавская ходьба. Присоединиться к проекту можно с помощью социальных сетей – «ВКонтакте» и Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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