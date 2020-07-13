Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

13 Июль 2020 2020-07-13T15:26:07+03:00

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В понедельник, 13 июля, президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По итогам мероприятия Глеб Никитин поручил правительству Нижегородской области подготовить предложения по региональным мероприятиям нацпроектов.

По словам главы региона, на заседании Совета было принято очень важное решение о расширении горизонта планирования в части достижении национальных целей. «Десять лет - это серьезный период, в рамках которого можно выделить конкретные этапы. Я дал поручение правительству Нижегородской области подготовить предложения по поводу региональных мероприятий в рамках нацпроектов. Прежде всего, речь идет о том, что нужно сделать и после 2024 года», - сообщил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что работа по нацпроектам, которые реализуются в данный момент, будет продолжена. «Строительство и ремонт дорог, новые детсады и школы, закупка медоборудования и благоустройство – все, что запланировано, будет реализовано», - отметил Глеб Никитин.

- Не раз говорилось, что национальные проекты – живой организм, который меняется вместе с текущей ситуации. Сегодняшнее совещание, которое провел Президент, еще раз подтвердило это. Очевидно, что какие-то направления требуют серьезного усиления в силу сложностей, возникших в связи с распространением коронавируса. Например, поддержка бизнеса. Конечно, инвесторам сложно планировать свое развитие, когда меры поддержки ограничены 2024 годом. Это же касается и благоустройства. Никому не хочется, чтобы нацпроекты постоянно воспринимались как «уходящий поезд» с напоминанием: «если не успеешь сейчас, то шанса больше не будет, - подчеркнул Глеб Никитин и добавил, что 10 лет - достаточный срок, чтобы ставить перед собой как локальные, так и стратегические цели и решать их.

Также губернатор заверил, что особое внимание будет уделяться жилищному строительству, на котором Президент сделал особый акцент, а также особенно пострадавшей отрасли туризма и гостеприимства. Глава региона заверил, что восстановление будет проводиться «на системной основе».

- Параллельно с работой над мероприятиями нацпроектов будем корректировать и Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области, - добавил губернатор Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU