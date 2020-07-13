2020-07-13T15:30:53+03:00
Общество

В ковернинской музыкальной школе завершен капитальный ремонт

1,5 млн руб. было выделено в рамках нижегородского проекта «Вам решать» и госпрограммы «Развитие Образования»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В поселке Ковернино завершился капитальный ремонт детской музыкальной школы. В рамках работ по капремонту отремонтирован фасад, полностью заменены полы и двери, выкрашены стены и потолки в здании. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Общий объем финансирования составил более 1,5 млн руб. В рамках государственной программы РФ «Развитие Образования» было выделено 703 тыс. руб. Кроме того, дополнительно было направлено 825 тыс. руб. в рамках реализации нижегородского проекта инициативного бюджетирования «Вам решать». На дополнительные средства удалось утеплить кровлю, заменить водосточные трубы и устроить отмостку.

По словам директора ДМШ Галины Хомутовой, капитальный ремонт в школе не делался с момента ее создания, а между тем, школе уже 50 лет. «Все находилось в плачевном состоянии. Мы очень рады, что нас поддержали жители, и наша школа попала сразу в два проекта», – рассказала директор учреждения Галина Хомутова и добавила, что в школе сегодня учатся 50 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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