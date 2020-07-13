Житель Новинок до смерти избил возлюбленную из ревности

13 Июль 2020 2020-07-13T13:10:48+03:00

Мужчину заключили под стражу, однако свою вину он не признает

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Бытовая ссора между возлюбленными обернулась трагедией в Нижнем Новгороде. 7 июля 2020 года в одной из квартир жилого дома в поселке Новинки было обнаружено тело 40-летней женщины. После экспертизы стало известно, что ее до смерти избил собственный ухажер.

Трагедия произошла после того, как нижегородец узнал, что в гостях его возлюбленной накануне был другой мужчина. Он накинулся на женщину с кулаками, избил ее. А когда заметил, что жертва не дышит, скрылся с места преступления.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. Как сообщается на официальном сайте ведомства, подозреваемый уже задержан и арестован. Однако свою вину мужчина не признает.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU