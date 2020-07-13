Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе

13 Июль 2020 2020-07-13T12:36:43+03:00

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В Воротынском районе завершился ремонт трех участков дорог общей протяженностью более 20 километров. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об участке дороги Воротынец-Фокино-берег Волги – на его ремонт было потрачено почти 36 миллионов рублей. Также рабочие восстановили часть трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 60,7 миллиона рублей и подъезд к селу Огнев-Майдан от трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 13,4 миллиона рублей.

На всех объектах был уложен выравнивающий слой из щебня и асфальтобетона, произведена досыпка обочин песчаным грунтом.

Согласно информации, Воротынский район стал первым в регионе, где полностью завершены работы в рамках нацпроекта. В его рамках в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра.

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ИСТОЧНИК KP.RU