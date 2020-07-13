2020-07-13T12:36:43+03:00
Общество

Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе

Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воротынском районе завершился ремонт трех участков дорог общей протяженностью более 20 километров. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет об участке дороги Воротынец-Фокино-берег Волги – на его ремонт было потрачено почти 36 миллионов рублей. Также рабочие восстановили часть трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 60,7 миллиона рублей и подъезд к селу Огнев-Майдан от трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 13,4 миллиона рублей.

На всех объектах был уложен выравнивающий слой из щебня и асфальтобетона, произведена досыпка обочин песчаным грунтом.

Согласно информации, Воротынский район стал первым в регионе, где полностью завершены работы в рамках нацпроекта. В его рамках в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Три новых направления появились в нижегородском онлайн-проекте «Ни дня без спорта»
Глеб Никитин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму кредита по программе «Ипотека 6,5%»
В ковернинской музыкальной школе завершен капитальный ремонт
Житель Новинок до смерти избил возлюбленную из ревности
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 13 июля 2020 года: В трех районах города число заболевших перевалило за полторы тысячи человек
СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 в Нижегородской области
Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах