Более 20 километров дорог отремонтировано в Воротынском районе
В Воротынском районе завершился ремонт трех участков дорог общей протяженностью более 20 километров. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Речь идет об участке дороги Воротынец-Фокино-берег Волги – на его ремонт было потрачено почти 36 миллионов рублей. Также рабочие восстановили часть трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 60,7 миллиона рублей и подъезд к селу Огнев-Майдан от трассы Воротынец-Спасское-Сергач за 13,4 миллиона рублей.
На всех объектах был уложен выравнивающий слой из щебня и асфальтобетона, произведена досыпка обочин песчаным грунтом.
Согласно информации, Воротынский район стал первым в регионе, где полностью завершены работы в рамках нацпроекта. В его рамках в 2020 году планируется отремонтировать 195 участков дорог общей протяженностью 881,1 километра.
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ИСТОЧНИК KP.RU