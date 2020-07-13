Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля

13 Июль 2020 2020-07-13T12:02:01+03:00

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В понедельник, 13 июля 2020 года, без света, а также горячей и холодной воды остались жители пяти районов Нижнего Новгорода. Согласно информации, опубликованной на сайте управления ГО ЧС, это связано с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства.

Так, в Автозаводском районе в 8:00 был отключен свет в домах № 37, 39 на улице Лескова, № 12, 20 на улице Янки Купалы, № 1-9 на улице Дуденевская, № 12-26, 19-45 на улице Афанасьева, № 9, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 10-20, 17б, 10а, 15а, 25 на улице Мостоотряд, № 1а-20а в Стригинском переулке, № 2а-16а на улице Мелиоративная. А в доме №25 по улице Бурденко нет холодной воды.

В Ленинском районе электричества нет в следующих домах: № 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а на улице Комарова, № 4 на улице Чугунова, а также № 48б, 52а, 48г, 48а, 44в на проспекте Ленина.

В Сормове без холодной воды остались жители домов №2,4,6,8 на улице Г.Космоса, №1 и 2 на улице Вавилова, №35 на улице Бутырская,№15 и 2 на Новосельской, а также №11,12, 13,14,15,16,17,18,19,2,21,22,23,24,25,26,3,32,34,36,4,5,6,8,9 на Хвойной.

В Нижегородском районе свет отключен в домах № 20а, 24, 24а, 23-27 на улице Ильинской, № 84-132а, 149-159б на улице Родионова, № 1а, 3 на улице Ванеева, № 100, 102, 102а, 104/5 на улице Белинского, № 56-58 на улице Ошарской. В этом же районе отключили горячую воду в домах №2 и 3 по улице Усилова.

В Советском районе горячей воды нет в домах №94а, 88/1, 98, 88, 80 и 96а на Ошарской, №43, 14, 43/6, 43/5 на Республиканской и №59, 25/88, 21б на Ванеева.

Все работы будут завершены во второй половине дня.

ИСТОЧНИК KP.RU