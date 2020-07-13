Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании «ЛУКОЙЛ»

13 Июль 2020 2020-07-13T11:32:53+03:00

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9 июля Ждановская врачебная амбулатория (структурное подразделение ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ») открыла двери в обновленный стоматологический кабинет. Приобретение современного оборудования для его оснащения стало возможным благодаря реализации проекта «Улыбка» - победителя Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» 2019 года в Нижегородской области. Основной целью проекта стали доступность и улучшение качества медицинского обслуживания.

Современное оснащение кабинета позволит эффективно проводить профилактику стоматологических заболеваний, которая признана общегосударственной задачей и проводится на федеральном, региональном и местном уровнях в рамках общенациональной программы оздоровления населения.

- Современная стоматологическая помощь должна быть доступна для каждого жителя нашего района. Сельские дети не должны бояться идти в стоматологический кабинет, где работает «страшная бормашина». Теперь, благодаря Компании «ЛУКОЙЛ», в светлом, уютном кабинете бесшумно работает современная стоматологическая установка. Спасибо за поддержку! - отметил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" Александр Цопов.

- Поселок Ждановский активно развивается, строятся новые дома и социальные объекты, благоустраиваются парки и стадион. Очень рад, что руководство Кстовской центральной районной больницы приняло участие в Конкурсе Социально-культурных проектов Компании «ЛУКОЙЛ», став одним из его победителей. Сегодня сельсовет получил современную и качественную стоматологическую установку и пусть она послужит долгие годы. Желаю всем ждановцам крепкого здоровья и красивых улыбок! - поздравил жителей Большеельнинского сельсовета с событием заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.