Гроза, ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 13 июля

В ближайшие несколько часов в понедельник, 13 июля 2020 года, на Нижегородскую область могут обрушиться ливни, гроза и даже град. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», такая погода продержится и в ночь на 14 июля.

Ситуацию усугубят порывы юго-восточного ветра до 13-18 метров в секунду. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня и ДТП. Речь идет в том числе и об обрушении слабоукрепленных конструкций и падении деревьев.

ГУ МЧС рекомендует нижегородцам во время грозы держаться подальше от линий электропередач, деревьев и легких построек, не оставлять рядом с ними машины. Спасатели напоминают, что лучше не прятаться от непогоды под высокими деревьями и металлическими конструкциями. Сотовый телефон на улице лучше отключить.

- Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте. Управляя автомобилем, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение, - добавили в ведомстве.

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