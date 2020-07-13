Дополнительные рейсы в Москву и на юг России запустят из аэропорта «Стригино»
В июле 2020 года нижегородский аэропорт «Стригино» увеличит количество рейсов на юг России и в Москву. На этих направлениях появились новые авиаперевозчики.
Как сообщили в пресс-службе «Стригино», по понедельникам и пятницам в Анапу теперь можно улететь авиакомпанией «Россия», а по понедельникам и четвергам – в Симферополь. Последние рейсы запускает Nordwind.
Кроме того, с середины июля самолеты из Нижнего Новгорода в Москву будут летать семь раз в день. На данном направлении работают две авиакомпании: «Аэрофлот» - выполняет рейсы в аэропорт Шереметьево, авиакомпания «Сибирь» — в Домодедово.
Напоминаем, сейчас полеты из приволжской столицы на юг России выполняют шесть авиакомпаний: Nordwind, «ИрАэро», «Азимут», «Нордавиа», «Россия» и Red Wings.
Подробное расписание вылетов можно найти на сайтах аэропорта и авиакомпаний.
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ИСТОЧНИК KP.RU