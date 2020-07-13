2020-07-13T10:06:36+03:00
Общество

Дополнительные рейсы в Москву и на юг России запустят из аэропорта «Стригино»

На этих направлениях появились новые авиаперевозчики
Валерия ГРОМОВА
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В июле 2020 года нижегородский аэропорт «Стригино» увеличит количество рейсов на юг России и в Москву. На этих направлениях появились новые авиаперевозчики.

Как сообщили в пресс-службе «Стригино», по понедельникам и пятницам в Анапу теперь можно улететь авиакомпанией «Россия», а по понедельникам и четвергам – в Симферополь. Последние рейсы запускает Nordwind.

Кроме того, с середины июля самолеты из Нижнего Новгорода в Москву будут летать семь раз в день. На данном направлении работают две авиакомпании: «Аэрофлот» - выполняет рейсы в аэропорт Шереметьево, авиакомпания «Сибирь» — в Домодедово.

Напоминаем, сейчас полеты из приволжской столицы на юг России выполняют шесть авиакомпаний: Nordwind, «ИрАэро», «Азимут», «Нордавиа», «Россия» и Red Wings.

Подробное расписание вылетов можно найти на сайтах аэропорта и авиакомпаний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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