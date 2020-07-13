Синоптики рассказали, когда аномальная жара в Нижегородской области сменится прохладой

13 Июль 2020 2020-07-13T08:28:31+03:00

Уже в среду столбики термометров поползут вниз

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Последние несколько дней в Нижегородской области выдались достаточно жаркими. Синоптики обещают, что до середины этой недели столбики термометров не будут падать. Зато ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 13 июля 2020 года, небо будет пасмурным, а воздух прогреется до +29 градусов днем и до +21 ночью. Во второй половине дня возможны дожди.

Вторник тоже будет серым – небо заволокут тучи, и уже ближе к обеду пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ветер в течение дня будет менять направление с восточного на юго-восточное. В ночные часы прогнозируется до +24.

Уже в среду аномальная жара пойдет на спад. Утром 15 июля ожидается около +25 градусов, к обеду возможны небольшие дожди, а ночью похолодает до +18. Ветер будет дуть с юга, его порывы будут достигать четырех метров в секунду.

В четверг, 16 июля, снова будет пасмурно. Воздух станет прохладнее – в течение дня синоптики обещают не выше +21 градуса. Дождей не предвидется, но из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться на пару-тройку градусов ниже действительных значений.

Утром 17 июля возможны дожди. Солнышко снова не порадует нижегородцев своим присутствием. Ветер сменит направление на юго-западное, а столбики термометров покажут около +22 днем и +17 ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU