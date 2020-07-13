2020-07-13T08:28:31+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда аномальная жара в Нижегородской области сменится прохладой

Уже в среду столбики термометров поползут вниз
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Последние несколько дней в Нижегородской области выдались достаточно жаркими. Синоптики обещают, что до середины этой недели столбики термометров не будут падать. Зато ожидаются дожди и грозы.

В понедельник, 13 июля 2020 года, небо будет пасмурным, а воздух прогреется до +29 градусов днем и до +21 ночью. Во второй половине дня возможны дожди.

Вторник тоже будет серым – небо заволокут тучи, и уже ближе к обеду пойдет дождь. Столбики термометров поднимутся до +31 градуса, ветер в течение дня будет менять направление с восточного на юго-восточное. В ночные часы прогнозируется до +24.

Уже в среду аномальная жара пойдет на спад. Утром 15 июля ожидается около +25 градусов, к обеду возможны небольшие дожди, а ночью похолодает до +18. Ветер будет дуть с юга, его порывы будут достигать четырех метров в секунду.

В четверг, 16 июля, снова будет пасмурно. Воздух станет прохладнее – в течение дня синоптики обещают не выше +21 градуса. Дождей не предвидется, но из-за сильного ветра температура воздуха будет ощущаться на пару-тройку градусов ниже действительных значений.

Утром 17 июля возможны дожди. Солнышко снова не порадует нижегородцев своим присутствием. Ветер сменит направление на юго-западное, а столбики термометров покажут около +22 днем и +17 ночью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители пяти районов Нижнего Новгорода остались без света и воды 13 июля
Еще шесть человек умерли от коронавируса в нижегородских больницах
За выходные из больниц выписали 527 нижегородцев, переболевших коронавирусом
Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании «ЛУКОЙЛ»
Гроза, ливни и град обрушатся на Нижегородскую область 13 июля
Илья Лагутин возглавил департамент предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода
Дополнительные рейсы в Москву и на юг России запустят из аэропорта «Стригино»
Заярскую улицу в Нижнем Новгороде перекроют для движения на несколько дней
Поиски 13-летнего Егора Ильичева прекращены
Глеб Никитин назвал условия возобновления речных экскурсий
Синоптики рассказали, когда аномальная жара в Нижегородской области сменится прохладой
13-летний Егор Ильичев пропал в Нижнем Новгороде
Тело мужчины выловили из реки в Сормовском районе
Проект по созданию «Квантовой долины» презентуют в Нижнем Новгороде 13 июля
Стало известно, когда «Арсенал» откроется для посетителей после карантина
Более 14,2 тысячи человек вылечились от коронавируса в Нижегородской области
Нижегородцы смогут узнать о новых пособиях по безработице по «горячей» линии
Еще пять пациентов с COVID-19 скончались в больницах Нижегородской области за минувшие сутки
Власти смягчили требования к нижегородским кафе и ресторанам
Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем рыбака
27-летний мужчина погиб, протаранив столб в Нижнем Новгороде
Женский монастырь в Выксе закрыли на карантин из-за коронавируса