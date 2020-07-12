13-летний Егор Ильичев пропал в Нижнем Новгороде

12 Июль 2020 2020-07-12T19:17:44+03:00

В последний раз мальчика видели у дома на Моторном переулке

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12 июля 2020 года в Нижнем Новгороде пропал 13-летний ребенок. Ориентировки с его фотографией и приметами распространила в социальных сетях местная поисково-спасательная группа «Рысь».

Известно, что в последний раз Егора Ильичева видели около 11 часов утра в воскресенье, когда он уходил из собственного дома на Моторном переулке в Автозаводском районе. С тех пор о местонахождении школьника ничего неизвестно.

Приметы: худощавое телосложение, рост 150 сантиметров, русые волосы, голубые глаза. В момент исчезновения ребенок был одет в серую футболку, джинсовые бриджи и черные сандалии. При себе у него были ключи от квартиры.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Егора, просим сообщить подробности в ПСГ «Рысь» по номеру: 8-831-283-82-00. Или можно сразу обратиться в полицию по номеру 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU