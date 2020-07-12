Проект по созданию «Квантовой долины» презентуют в Нижнем Новгороде 13 июля

12 Июль 2020 2020-07-12T15:15:48+03:00

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В понедельник, 13 июля 2020 года, в Нижнем Новгороде состоится презентация проекта создания в регионе ИНТЦ «Квантовая долина». Мероприятие будет проводиться в рамках рабочего визита в приволжскую столицу директора департамента инноваций и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадима Медведева.

Как сообщает пресс-служба ННГУ имени Лобачевского, Медведев ознакомится с несколькими уникальными разработками, созданными на базе вуза. Речь идет об экзоскелете, подводном автономном судне, транспортной среде для COVID-19 и других проектах.

После того, как состоится презентация «Квантовой долины», организаторы мероприятия проведут переговоры с его потенциальными резидентами – крупными компаниями Нижегородской области. Если все пойдет по плану, то в ближайшем будущем на базе ННГУ может появиться центр инноваций, который объединит научный и производственный потенциал региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU