Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днем рыбака

12 Июль 2020 2020-07-12T11:03:10+03:00

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Каждый год во второе воскресенье июля в России отмечается День рыбака. С этим праздником жителей Нижегородской области сегодня поздравил губернатор Глеб Никитин.

Чиновник напомнил, что в наш регион обладает богатыми водными ресурсами.

- Тысячи нижегородцев увлекаются рыбалкой, для многих это стало профессией. Наш регион – единственный, где проводятся соревнования по всем видам рыболовного спорта в России, в том числе федерального уровня, - подчеркнул Глеб Никитин.

В свою очередь он пожелал всем рыбакам – и любителям, и профессионалам – крупного улова.

- Одна из важнейших задач отрасли – восстановление и сохранение водных биологических ресурсов. Каждой весной в регионе проходит операция «Курс на нерест», благодаря которой в этом году водоемы регионы очищены от 600 км браконьерских сетей, из них спасено более 21 тысячи особей рыбы, - рассказал Глеб Никитин.

Так, на сегодняшний день в Нижегородской области работают 27 рыбоводных хозяйств и 12 рыбопромысловых организаций. В 2020 году на поддержку им из федерального бюджета будет выделено более 18 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

Заявки на участие в программе принимаются до 15 июля включительно. Вопросы о получении субсидии можно задать по телефону 8 (831) 430-17-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU