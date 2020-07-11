Сотрудник предприятия подговорил приятеля украсть металлическую арматуру в Балахне

11 Июль 2020 2020-07-11T16:56:23+03:00

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Росгвардейцы задержали двух подозреваемых в краже арматуры с территории одного из предприятий в Балахне. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Информация о том, что на территории предприятия двое неизвестных совершают хищение металлической арматуры, поступила группе задержания, находившейся на маршруте патрулирования, поздно вечером. Злоумышленников заметили благодаря расположенным на территории предприятия камерам видеонаблюдения.

Экипаж сразу же выехал на место происшествия и задержал одного из подозреваемых. При этом, как выяснилось, на тот момент злоумышленники уже успели вынести за ограждение и спрятать в кустах полуметровые металлические пруты, а еще 30 изделий были приготовлены к выносу на территории завода. Задержанный рассказал, что идея данного преступления пришла в голову сотруднику предприятия. Тот был задержан наутро, когда пришел на работу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU