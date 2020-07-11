2020-07-11T11:49:38+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде будет организовано онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми

Идея проекта заключается в том, чтобы обучить горожан оказывать родственникам паллиативную помощь и корректный уход
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми «Добрый дом» будет организовано в Нижнем Новгороде. По словам организаторов – благотворительной организации НРОО «Линия жизни» - основная идея проекта заключается в том, чтобы обучить родственников тяжелобольных людей оказывать качественную паллиативную помощь, психологическую поддержку и корректный уход. Кроме того, проект направлен на профилактику эмоционального выгорания людей, ухаживающих за тяжелобольными близкими.

Принять участие в проекте могут все желающие – даже те, кто живет не в Нижнем Новгороде, а в других городах и странах. Это бесплатно, понадобится лишь доступ в интернет и какой-либо гаджет для подключения к вебинарам.

Программа рассчитана на шесть часов учебных занятий, или два вебинара по три часа. Учебные группы будут формироваться регулярно: по две группы в месяц, с августа по декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нижегородской области завершился ремонт дороги Таремское – Крюки
Стало известно, что на самом деле убило туристов на перевале Дятлова в 1959 году
Цены на свинину, лук и капусту понизились в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде будет организовано онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми
Еще шесть человек скончались от коронавируса в Нижегородской области
Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде
Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде 11 июля
Глеб Никитин поручил всем службам оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Нижнем Новгороде
По факту взрыва газа на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело
В Нижегородской области стартуют регулярные рейсы «Валдаев»
Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка