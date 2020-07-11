В Нижнем Новгороде будет организовано онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми

11 Июль 2020 2020-07-11T11:49:38+03:00

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Онлайн-обучение по уходу за тяжелобольными людьми «Добрый дом» будет организовано в Нижнем Новгороде. По словам организаторов – благотворительной организации НРОО «Линия жизни» - основная идея проекта заключается в том, чтобы обучить родственников тяжелобольных людей оказывать качественную паллиативную помощь, психологическую поддержку и корректный уход. Кроме того, проект направлен на профилактику эмоционального выгорания людей, ухаживающих за тяжелобольными близкими.

Принять участие в проекте могут все желающие – даже те, кто живет не в Нижнем Новгороде, а в других городах и странах. Это бесплатно, понадобится лишь доступ в интернет и какой-либо гаджет для подключения к вебинарам.

Программа рассчитана на шесть часов учебных занятий, или два вебинара по три часа. Учебные группы будут формироваться регулярно: по две группы в месяц, с августа по декабрь.

ИСТОЧНИК KP.RU