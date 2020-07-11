2020-07-11T11:34:05+03:00
Общество

Цены на свинину, лук и капусту понизились в Нижегородской области

Кроме того, подешевели куриные яйца, говядина и гречка
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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За неделю с 29 июня по 6 июля в Нижегородской области подешевели свинина, капуста и лук. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщают в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

Согласно информации, средняя цена на лук снизилась на 6,6% - с 39,7 до 37,5 рубля за килограмм. Свинина подешевела на 3,1% - с 239,4 до 231,8 рубля за килограмм. Цены на капусту снизились на 5,9% - с 25,9 до 24,3 рубля за килограмм.

Кроме того, зафиксировано снижение средних цен на гречневую крупу, говядину и куриные яйца. А вот некоторые товары, в числе которых, в частности, картофель, морковь и яблоки, напротив, подорожали. Увеличение цен составило от 2% до 7% за килограмм.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за ценами на товары первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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