Церемония вручения премии «Инновация» пройдет в Арсенале 21 августа

10 Июль 2020 2020-07-10T20:02:09+03:00

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Сегодня в ходе рабочего совещания в онлайн-режиме губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр культуры России Ольга Любимова обсудили проведение государственной премии в области современного искусства «Инновация». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородская область отличается тем, что федеральные культурные события здесь всегда организованы на высоком уровне, - отметила Ольга Любимова. – Я очень рада, что премия «Инновация» вновь пройдет в Арсенале в стенах нижегородского кремля. Для меня это знаковое выставочное пространство европейского уровня. Это не раз отмечали и российские, и зарубежные деятели искусства. Я сама буду рада приехать на церемонию вручения премии.

Отметил значимость этого мероприятия и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в прошлом году церемонию на Стрелке посетило свыше 800 человек, а трансляцию увидели больше 17 тысяч зрителей.

- «Премия «Инновация» - это главное культурное событие Нижнего Новгорода. Она является долгожданным торжеством для деятелей современного искусства со всей России, - отметил Глеб Никитин. - Уверен, что в этом году премия вызовет еще больший интерес. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, мероприятие пройдет в очно-заочном формате.

Уже известно, что церемония вручения премии состоится 21 августа в Арсенале. При этом будут соблюдаться все необходимые меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU