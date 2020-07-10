Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии

10 Июль 2020 2020-07-10T16:50:47+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановление о повышении региональных стипендий для школьников, студентов и аспирантов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Глава региона отметил, что последний раз региональные стипендии повышались около 10 лет назад, и с тех пор, конечно нуждались в корректировке. Также Глеб Никитин подчеркнул, что решение об увеличении размера стипендий было принято еще в феврале.

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нужно продолжать эту работу», - отметил Глеб Никитин.

С 1 сентября этого года стипендии для учеников общеобразовательных повышаются более чем в семь раз – с 300 до 2000 рублей. В пять раз повышены региональные стипендии для студентов – с 1 до 5 тысяч рублей, более чем в три раза – для аспирантов (с 3 до 10 тысяч рублей).

Кроме того, увеличивается размер именной стипендии правительства Нижегородской области, которая выплачивается победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Школьникам, которые представляли Нижегородскую область в финале Всероссийской олимпиады и победили, будет выплачиваться по 80 тысяч рублей. Тем, кто попадет в призеры- 50 тысяч рублей.

«Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливой молодежи. Например, в рамках национальных проектов «Образование» и «Наука» в регионе продолжает создаваться образовательная инфраструктура нового типа. У нас в регионе нет полезных ископаемых, и развитие интеллектуального потенциала – основа успеха», - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU