2020-07-10T16:29:08+03:00
Общество

В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека

МЧС России по Нижегородской области напоминает о правилах поведения на воде
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала купального сезона (с 1 июня 2020 года) в водоёмах Нижегородской области утонули 32 человека, из них трое детей. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев. Половина утонувших приходится на первые дни июльской аномальной жары – за десять дней утонули 13 взрослых и два ребенка.

По данным специалистов МЧС, основных причин гибели на воде несколько – незнание особенностей водоема, купание в нетрезвом состоянии, невнимание родителей к детям и т.д. Спасатели еще раз напоминают основные правила безопасности при купании в водоемах:

- не купайтесь там, где купание запрещено (имеются соответствующие знаки с запрещающими надписями);

- не заплывайте за ограничительные буйки;

- не подплывайте близко к плавсредствам;

- не используйте «подручные» сооружения в качестве вышки для прыжков в воду;

- не купайтесь в нетрезвом виде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка
Детские лагеря откроются в Нижегородской области с 15 июля
Нижегородский Институт Урбанистики закрывается
Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки
В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков
Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области
Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели