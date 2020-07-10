В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека

10 Июль 2020 2020-07-10T16:29:08+03:00

МЧС России по Нижегородской области напоминает о правилах поведения на воде

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С начала купального сезона (с 1 июня 2020 года) в водоёмах Нижегородской области утонули 32 человека, из них трое детей. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Нижегородской области Никита Беляев. Половина утонувших приходится на первые дни июльской аномальной жары – за десять дней утонули 13 взрослых и два ребенка.

По данным специалистов МЧС, основных причин гибели на воде несколько – незнание особенностей водоема, купание в нетрезвом состоянии, невнимание родителей к детям и т.д. Спасатели еще раз напоминают основные правила безопасности при купании в водоемах:

- не купайтесь там, где купание запрещено (имеются соответствующие знаки с запрещающими надписями);

- не заплывайте за ограничительные буйки;

- не подплывайте близко к плавсредствам;

- не используйте «подручные» сооружения в качестве вышки для прыжков в воду;

- не купайтесь в нетрезвом виде.

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ИСТОЧНИК KP.RU