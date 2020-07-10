2020-07-10T15:27:34+03:00
Общество

Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователем 2 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Речь идет о заместителе начальника областного ГУФСИН Евгении Сычеве и начальнике отдела организации оплаты труда.

Как сообщает источник, двое подозреваемых затребовали от подчиненных «откаты» - зная, что по итогам работы за первый квартал текущего года сотрудникам выписаны премиальные, они потребовали «поделится». Суммы, которые подозреваемые затребовали у подчиненных, варьируются от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера самой премии. Часть денег они уже получили и даже успели истратить.

Подозреваемые задержаны. По информации пресс-службы, будет проведена проверка на предмет неоднократного получения «откатов». В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородским школьникам, студентам и аспирантам повысят региональные стипендии
В Нижегородской области за лето 2020 года утонули 32 человека
Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий
«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов
3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка
Детские лагеря откроются в Нижегородской области с 15 июля
Нижегородский Институт Урбанистики закрывается
Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки
В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков
Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области
Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели