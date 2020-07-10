Двое сотрудников нижегородского ГУФСИН задержаны по подозрению в превышении полномочий

10 Июль 2020 2020-07-10T15:27:34+03:00

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение

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Следователем 2 отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками ГУФСИН по Нижегородской области по ч. 1 ст. 286 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Речь идет о заместителе начальника областного ГУФСИН Евгении Сычеве и начальнике отдела организации оплаты труда.

Как сообщает источник, двое подозреваемых затребовали от подчиненных «откаты» - зная, что по итогам работы за первый квартал текущего года сотрудникам выписаны премиальные, они потребовали «поделится». Суммы, которые подозреваемые затребовали у подчиненных, варьируются от 30 до 50 тысяч рублей в зависимости от размера самой премии. Часть денег они уже получили и даже успели истратить.

Подозреваемые задержаны. По информации пресс-службы, будет проведена проверка на предмет неоднократного получения «откатов». В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключении под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU