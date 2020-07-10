«Нижегородская область показала серьезную динамику в рейтинге инвестиционной привлекательности», - Александр Шаронов

10 Июль 2020 2020-07-10T16:51:18+03:00

Борьба за более высокое место в рейтинге – это, действительно, важная часть работы с инвестором

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- Нижегородская область за год поднялась на 39 позиций, заняв 18-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов. Динамика налицо, и динамика очень серьезная, - оценил прорыв региона председатель комитета по бюджету и налогам Законодательного собрания Нижегородской области, председатель Правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

- За счет чего удалось добиться таких успехов? На мой взгляд, работа со всеми этими рейтингами и институциональными изменениями поставлена в регионе на эффективную основу. Я не самый большой сторонник различных государственных автономных некоммерческих организаций, но в данном случае мы наблюдаем результат деятельности некоторых из них. Правительством Нижегородской области созданы проектные офисы, которые на системной регулярной основе ведут работу по своим направлениям. В частности, это находит отражение в оценках нашего региона извне.

Что нужно сделать, чтобы войти в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов? Для ответа на этот вопрос следует изучить развернутый отчет, ведь в рейтинге учитывается много параметров. 18-е место – это интегрированная оценка, которая определяется набором разных показателей. Затем необходимо изучить, по каким параметрам есть потенциал улучшения и, соответственно, наметить план дальнейшей работы.

Конечно, нельзя в цифрах выразить, как позиция региона в данном рейтинге влияет на решения инвесторов. Но борьба за более высокое место в рейтинге – это, действительно, важная часть работы с инвестором, на которую он обращает внимание, выбирая, в каком регионе развивать бизнес. Это составляющая комплексной системной работы по улучшению инвестиционного имиджа региона, - отметил Александр Шаронов.

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ИСТОЧНИК KP.RU