2020-07-10T13:46:26+03:00
Общество

3 776 нижегородских школьников сдают сегодня ЕГЭ по профильной математике

ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не проводится
Елена ЛАЗАРЕВА
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3 776 участников сдают сегодня в Нижнем Новгороде единый государственный экзамен по математике. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент образования.

Как сообщает источник, ЕГЭ по математике базового уровня в этом году не проводился, так как он был необходим для выставления итоговых отметок и получения аттестата об окончании школы. Продолжительность экзамена по профильной математике, 3 часа 55 минут, выпускникам разрешается пользоваься только линейкой и теми справочными материалами, которые выдаются ему вместе с экзаменационным листком.

Экзамен проводится с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, одновременно в классах находятся не более 12 человек, раздаются средства индивидуальной защиты, работают рециркуляторы воздуха.

Напомним, ЕГЭ в этом году начались 29 июня. Два дня – в тестовом режиме, без школьников, а начиная с 3 июля – уже для выпускников. Выпускники уже сдали географию, информатику, литературу и русский язык.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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