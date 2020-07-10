2020-07-10T13:26:32+03:00
Общество

Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»

Вопросы подключения бизнеса решаются даже быстрее, чем этого требует действующее законодательство
Инна БЕЛОВА
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий прокомментировал вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестиционного рейтинга регионов:

- Два года назад губернатор Глеб Сергеевич Никитин поставил задачу для нижегородского правительства, контрольно-надзорных органов и муниципалитетов, чтобы наш регион вошёл в 20-ку рейтинга АСИ. Ведь данную оценку делает сам бизнес.

Я хотел бы обратить внимание на то, что из года в год были нерешенные вопросы, которые тянули нас вниз. Самый важный - подключение к системам коммуникаций ЖКХ. За последние год-полтора этот подход изменился. Сами руководители МРСК Центра и Приволжья, Водоканала и Теплоэнерго лично держат всё на контроле. Вопросы подключения бизнеса решаются даже быстрее, чем этого требует действующее законодательство. Региональное министерство ЖКХ оперативно реагирует на все жалобы. Быстро их отрабатывает. Это очень важно для инвестклимата.

Важно, что за последние полтора года глава региона лично проводил встречи с бизнес-сообществом. Вникал в проблемы. Министерства брали все жалобы на контроль. Заместители губернатора также до пандемии коронавируса проводили личные встречи с предпринимателями. Все жалобы рассматривались публично и открыто. Это привело к тому, что команда губернатора добилась такого блестящего результата – 18 места в инвестиционном рейтинге регионов, то есть за два года Нижегородская область поднялась почти на 40 позиций!

Уверен, что глава региона не остановится на достигнутом. У нас ещё есть, куда расти и развиваться, - считает Павел Солодкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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