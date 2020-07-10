2020-07-10T11:30:04+03:00
Общество

Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт

Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области подготовили полезные советы по выбору популярного лакомства
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

11 июля отмечается Всемирный день шоколада. Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области в преддверии праздника подготовили полезные советы по выбору популярного лакомства.

Чтобы удешевить производство, некоторые недобросовестные предприниматели видоизменяют классическую рецептуру, из-за чего шоколад теряет вкусовые качества и полезность. Первое и важное правило при покупке сладких плиток – внимательно читать состав на этикетке. Сегодня на рынке существует шоколад самых разных видов. В состав горького должно входить и быть на первом месте - какао тертое, какао-масло и сахар; молочного - все то же, плюс сухое молоко; белого - какао-масло, молоко и сахар.

Как отмечают специалисты, чем меньше компонентов и добавок в шоколаде, тем лучше. Основные ингредиенты качественного лакомства – какао тертое и какао-масло. Если в составе есть какао-порошок, то это означает, что продукт сделан из отходов от производства какао-масла. Однако, какао-порошок и соевый лецитин, который также часто встречается, безвредны, но и не несут пользы. Если они стоят в составе первыми или заменяют основные компоненты – это серьезный повод задуматься о качестве шоколада.

- Требования ГОСТа отличаются в зависимости от вида шоколада, – говорит директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов. – Но есть и общие требования: недопустим белый налет на поверхности продукта, зараженность вредителями. В хорошем шоколаде не рекомендуется использовать растительные жиры. А если они все-таки есть, то обязательно нужно указать на этикетке.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Павел Солодкий: «18 место Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – результат блестящей работы команды губернатора»
Самый шоколадный день: как выбрать качественный продукт
При поддержке компании «ЛУКОЙЛ» в поселке Ждановский открылась новая спортивная площадка
Детские лагеря откроются в Нижегородской области с 15 июля
Нижегородский Институт Урбанистики закрывается
Нижегородцам предлагают выбрать место для установки стелы «Город трудовой доблести»
10 нижегородских медработников улучшат жилищные условия по программе господдержки
В Нижнем Новгороде сегодня, 10 июля, тепло и без осадков
Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области
Министр нижегородского Минздрава не исключает вторую волну коронавируса
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели