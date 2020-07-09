2020-07-09T21:00:56+03:00
Общество

Завершен ремонт подъезда к селу Уразовка в Нижегородской области

В нормативное состояние благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» привели 1,9 км трассы
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Краснооктябрьском районе отремонтировали подъезд к селу Уразовка со стороны трассы Работки-Порецкое. Протяженность участка дороги составляет 1,861 км. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Этот участок дороги попал в региональную ремонтную программу из-за высокой колейности. Подъезд к селу Уразовка был в неудовлетворительном состоянии, при этом здесь всегда довольно интенсивный трафик из Сергача и Гагина. Сейчас колейность устранена, поперечные уклоны соответствуют нормативам безопасности», - отметил заместитель директора ГКУ НО «ГУАД» Андрей Левдиков.

В рамках ремонта на участке было проведено устройство выравнивающего слоя асфальтобетоном, досыпка обочин песчаным грунтом. Кроме того, на участке дороги нанесли разметку, установили светофор. Стоимость работ превысила 12,5 млн рублей.

Всего в Краснооктябрьском районе в рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать четыре участка дорог общей протяженностью 13,4 км.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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