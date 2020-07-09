В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности

9 Июль 2020 2020-07-09T19:24:36+03:00

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Следователем СО по Канавинскому району г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего нижегородца. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По информации источника, 31 декабря 2019 года обвиняемый сел в машину таксиста и назвал адрес, куда его нужно отвезти. На Мещерском бульваре под надуманным предлогом пассажир попросил остановить машину и нанес таксисту несколько ударов ножом. А затем выскочил из машины и скрылся. К 3 января он успел добежать до Дагестана, где и был задержан сотрудниками полиции. Пострадавшего же удалось откачать врачам.

По версии следствия, у несостоявшегося убийцы был роман с женой таксиста, потому и попытался убить супруга «дамы сердца».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

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ИСТОЧНИК KP.RU