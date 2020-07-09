Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»

9 Июль 2020 2020-07-09T18:34:21+03:00

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«Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – это итог планомерной работы», - отметил генеральный директор ТПП Нижегородской области Иван Разуваев.

«Регион в этом году поднялся в рейтинге на 39 позиций, но это не просто рывок, а итог планомерной совместной работы правительства Нижегородской области, ТПП, предпринимательских объединений. Долгое время мы «плелись в хвосте» рейтинга. Было много проблем, которые не давали подняться выше: уровень административного давления, долгие сроки выдачи разрешительной документации. Системная работа по решению острых проблем бизнеса, повышение прозрачности работы государственных органов и выработка конкретных мер дали свои результаты и позволили улучшить положение в рейтинге и изменить ситуацию».

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ИСТОЧНИК KP.RU