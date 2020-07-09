2020-07-09T16:13:54+03:00
Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга

Нижегородская область поднялась сразу на 39 позиций в национальном рейтинге состояния инвестклимата
Елена ЛАЗАРЕВА
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Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

По сравнению с прошлым годом, Нижегородская область существенно улучшила свои позиции – 18-е место против 39-го в 2019 году.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, это этот результат - успех всего региона, который был бы невозможен без серьезной и масштабной работы по улучшению инвестиционного климата.

«Для меня очень важно, что при формировании рейтинга учитываются абсолютно четкие и понятные критерии, совпадающие с мнением бизнес-сообщества. Хочется поблагодарить команду Агентства стратегических инициатив за методическую поддержку, которая позволила нам принимать управленческие решения в интересах инвесторов», - подчеркнул Глеб Никитин.

В частности, за год в регионе были созданы две ТОСЭР, создан институт инвестиционных уполномоченных, а кроме того, упростились некоторые административные процедуры и началось создание особой экономической зоны «Кулибин». Как отметил глава региона, для инвесторов вхождение региона в топ-20 является подтверждением того, что в Нижегородской области можно и нужно работать.

Напомним, рейтинг оценивает работу региона по созданию благоприятного инвестклимата на основе опросов в предпринимательском сообществе. Оцениваются скорость и легкость прохождения административных процедур, качество предоставляемых инфраструктуры и ресурсов, а также меры поддержки бизнеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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