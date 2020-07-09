В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана

9 Июль 2020 2020-07-09T15:49:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По информации источника, два дня назад, 7 июля в доме в деревне Грязная в окргуе Выкса между двумя сожителями произошла ссора. После которой немолодая женщина и нанесла гражданскому супругу ножевое ранение, от которого он умер. Сообщается, что между парой постоянно происходили скандалы, и погибший неоднократно бил свою сожительницу. Избил он ее и накануне трагической ссоры.

Подозреваемая задержана. Она не отрицает, что причастна к совершению преступления. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU