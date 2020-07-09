2020-07-09T15:49:12+03:00
Общество

В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана

Подозреваемая созналась в причастности к преступлению
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следователем Выксунского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летней местной жительницы. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

По информации источника, два дня назад, 7 июля в доме в деревне Грязная в окргуе Выкса между двумя сожителями произошла ссора. После которой немолодая женщина и нанесла гражданскому супругу ножевое ранение, от которого он умер. Сообщается, что между парой постоянно происходили скандалы, и погибший неоднократно бил свою сожительницу. Избил он ее и накануне трагической ссоры.

Подозреваемая задержана. Она не отрицает, что причастна к совершению преступления. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Канавинском районе судят молодого человека, который пытался убить таксиста из ревности
Иван Разуваев: «Вхождение Нижегородской области в топ-20 инвестрейтинга – итог планомерной работы»
Светлана Чупшева: «Результаты Нижегородской области в инвестиционном рейтинге – это настоящий прорыв!»
Нижегородская область участвует в выставке «Всероссийский день поля» в новом формате
Нижегородская область вошла в топ-20 инвестиционного рейтинга
В Выксе женщина ударила ножом домашнего тирана
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию для мигрантов
МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 9 июля 2020 года: Число заболевших в Автозаводском районе перевалило за две тысячи человек
Число умерших от коронавируса в Нижегородской области достигло 279 человек
Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году
Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске
Почти 70% нижегородцев, заразившихся коронавирусом, уже выздоровели