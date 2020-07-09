МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области

9 Июль 2020 2020-07-09T13:57:18+03:00

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 9 июля 2020 года по восточным районам Нижегородской области сохранится сильная жара. Температура поднимется до 31-36°С.

Из-за аномальной жары повышается вероятность природных пожаром. МЧС не исключает как увеличение количества пожаров, так и то, что они распространятся на большие площади, чем сейчас. Вероятно распространение огня на населенные пункты и ЛЭП.

Кроме того, из-за перегрева трансформаторных подстанций возможно отключение электроэнергии, деформация железнодорожного полотна, а также увеличение числа аварий с участием маломерных судов.

МЧС рекомендует максимально избегать воздействия высокой температуры, перенести экскурсии и поездки на утренние или вечерние часы, соблюдать запрет на посещение лесов, не жечь мусор на приусадебных участках. Также предельно внимательными стоит быть при купании – перепад температур на берегу и в воде может привести к спазму дыхательных путей или остановке сердца.

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ИСТОЧНИК KP.RU