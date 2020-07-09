МЧС предупреждает об аномальной жаре в восточных районах Нижегородской области
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 9 июля 2020 года по восточным районам Нижегородской области сохранится сильная жара. Температура поднимется до 31-36°С.
Из-за аномальной жары повышается вероятность природных пожаром. МЧС не исключает как увеличение количества пожаров, так и то, что они распространятся на большие площади, чем сейчас. Вероятно распространение огня на населенные пункты и ЛЭП.
Кроме того, из-за перегрева трансформаторных подстанций возможно отключение электроэнергии, деформация железнодорожного полотна, а также увеличение числа аварий с участием маломерных судов.
МЧС рекомендует максимально избегать воздействия высокой температуры, перенести экскурсии и поездки на утренние или вечерние часы, соблюдать запрет на посещение лесов, не жечь мусор на приусадебных участках. Также предельно внимательными стоит быть при купании – перепад температур на берегу и в воде может привести к спазму дыхательных путей или остановке сердца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU