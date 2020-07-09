2020-07-09T13:01:47+03:00
Общество

Спортивный сквер появится на Автозаводе в 2020 году

Работы выполняются в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Валерия ГРОМОВА
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В 2020 году в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда» будут благоустроены пять общественных пространств.

Одним из них станет сквер «Самбо», расположенный на улице Дружаева. Согласно разработанной концепции, там появится спорткомплекс, в котором смогут заниматься люди разных возрастов.

Для местных спортсменов организуют 0,7 га памп-трека, беговые дорожки, универсальные площадки для воркаута и занятия скейтбордингом. В настоящий момент рабочие подготавливают территорию под устройство спортплощадки, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода. В сквере также заменят освещение и высадят клены и каштаны.

- Сквер «Самбо» сформировался в процессе строительства близлежащего микрорайона, он стал завершающей точкой бульвара, проходящего через район. Впоследствии, когда рядом появилась школа самбо, сквер стал дополнять ее прилегающую территорию. Отсюда и появилась идея создания спортивного сквера, - рассказал глава Автозаводского района Александр Нагин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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