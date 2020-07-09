Аварийную плотину начали ремонтировать в Первомайске

9 Июль 2020 2020-07-09T12:16:02+03:00

Работы будут завершены уже в этом году

Изменить размер текста: A A

В Первомайске стартовала реконструкция аварийной плотины в русле реки Умочь. Работы проводятся в рамках проекта «Вам решать», инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

ГТС была простроена еще в начале 70-х годов – с тех пор ее ни разу не ремонтировали. При этом по гребню сооружения проходит дорога, которая соединяет две части Первомайска. На обновление плотины уже выделены 15 миллионов рублей. Чтобы улучшить ситуацию, придется полностью заменить водосброс.

По плану, работы завершатся уже в этом году.

- Специалисты увеличат диаметр некоторых труб, русло и откосы плотины будут укреплены монолитным бетоном. Сама плотина на участке реконструкции будет разобрана и в дальнейшем отремонтирована. Предусмотрен и ремонт дорожного полотна, - пояснил замначальника управления природопользования министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области Константин Гнидин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU