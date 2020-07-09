Около 700 нижегородцев вернулись домой из-за границы с начала пандемии

9 Июль 2020 2020-07-09T12:09:24+03:00

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Уже 696 жителей Нижегородской области, застрявших в разных странах мира из-за пандемии коронавируса, смогли вернуться на родину спецрейсами. Как сообщили в департаменте внешних связей региона, наибольшее количество наших земляков удалось вывезти из США, Индонезии и Индии.

Напомним, российские границы были закрыты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 15 апреля 2020 года. Специальные вывозные рейсы с того момента не организовывались только из нескольких удаленных стран, например, Австралии и Новой Зеландии, поскольку там находилось очень мало россиян. Однако многие жители Нижегородской области смогли добраться оттуда до крупных европейских и азиатских транспортных узлов, а оттуда уже – в родную страну.

Согласно информации, в ближайшее время домой будут возвращены еще 19 нижегородцев. Этот вопрос находится под личным контролем губернатора Глеба Никитина.

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ИСТОЧНИК KP.RU