2020-07-09T11:33:47+03:00
Общество

Жители более 70 домов в четырех районах Нижнего Новгорода остались без света 9 июля

Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 9 июля 2020 года, без электричества остались жители более 70 домов Нижнего Новгорода. Как сообщается на сайте Управления ГО и ЧС, речь идет о четырех районах – Московском, Автозаводском, Канавинском и Советском.

Отмечается, что все работы являются плановыми. Свет вернется в квартиры к 17:00.

Так, в Московском районе электричества не будет в следующих домах: №1,2,4 и 8 на улице Воронова, №1В, 3 и 5 на улице Бригадная, а также в домах №1, 2, 2в, 16, 16а, 14, 14а, 12, 13, 10, 8, 11, 11а, 11б, 7, 5а, 7а, 6, 6а, 6б, 21, 22, 24б, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 37, 37а, 37б, 41, 39, 39б поселка Строителей.

На Автозаводе работы пройдут в домах №19 на улице Бусыгина, №30 и 31 на улице Дъяконова и №22, 24 на улице Васнецова.

Без света остались жители домов №2, 4, 11, 13, 15, 17, 1, 35, 7 и 9 на Ракетной улице в Канавине, а также нескольких домов в Советском районе: №12 и 14 по улице Шорина, №7/2 по улице Заярской, №6 и 9 по улице Четверякова и №4, 6, 8, 10, 12, 14/9 по улице Ладыжникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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