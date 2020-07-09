2020-07-09T10:49:03+03:00
Происшествия

В Павлове маленький ребенок получил травму глаза из-за сломанной качели

Следственный комитет уже организовал проверку
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет Нижегородской области организовал проведение проверки по факту размещенной в социальных сетях информации о травмировании маленького ребенка в Павлове. Как сообщается на сайте ведомства, о случившемя в одном из пабликов Вконтакте написала мама пострадавшего малыша.

По предварительным данным, инцидент произошел в Зеленом парке 2 июля 2020 года. Во время прогулки мальчик зацепился за конструкцию нерабочей качели и получил травму глаза. По словам его матери, сломанные качели находились прямо на детской площадке. Никаких ограждений вокруг них при этом не было.

С места происшествия пострадавшего ребенка доставили в больницу.

- В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - говорится на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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