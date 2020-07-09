Более 1,6 тысячи нижегородцев, уволенных из-за пандемии, получат временную работу

9 Июль 2020 2020-07-09T09:45:44+03:00

Средства на эти цели уже выделены из федерального бюджета

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Более 1600 жителей Нижегородской области, которые потеряли работу или находятся под угрозой увольнения на фоне пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены за счет федеральной поддержки. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Необходимые средства уже выделены. 76 миллионов из них получит Нижегородская область, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Благодаря этим средствам появится возможность организовать дополнительную временную работу для граждан, которые столкнулись с трудностями. Некоторые организации перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще на время приостановили работу. Государственная поддержка поможет организациям сохранить кадровый потенциал, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Теперь власти смогут компенсировать организациям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них временного трудоустройства.

По словам главы региона, рост регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился.

- Первое снятие ограничительных мер и стабилизация уровня заболеваемости оказали позитивное влияние на рынок труда, хотя ситуация в сфере занятости пока остается напряженной. Так, если в мае еженедельные темпы прироста численности безработных составляли около 4,5 тысячи человек, то в последнее время на учет в качестве безработных встают в среднем по 2,2 тысячи в неделю», - отметил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU