2020-07-09T09:45:44+03:00
Общество

Более 1,6 тысячи нижегородцев, уволенных из-за пандемии, получат временную работу

Средства на эти цели уже выделены из федерального бюджета
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Более 1600 жителей Нижегородской области, которые потеряли работу или находятся под угрозой увольнения на фоне пандемии коронавируса, будут временно трудоустроены за счет федеральной поддержки. Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Необходимые средства уже выделены. 76 миллионов из них получит Нижегородская область, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Благодаря этим средствам появится возможность организовать дополнительную временную работу для граждан, которые столкнулись с трудностями. Некоторые организации перевели сотрудников на неполную занятость, отправили в неоплачиваемые отпуска, приняли решение о сокращении персонала или вообще на время приостановили работу. Государственная поддержка поможет организациям сохранить кадровый потенциал, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Теперь власти смогут компенсировать организациям расходы на частичную оплату труда сотрудников при организации для них временного трудоустройства.

По словам главы региона, рост регистрируемой безработицы в Нижегородской области снизился.

- Первое снятие ограничительных мер и стабилизация уровня заболеваемости оказали позитивное влияние на рынок труда, хотя ситуация в сфере занятости пока остается напряженной. Так, если в мае еженедельные темпы прироста численности безработных составляли около 4,5 тысячи человек, то в последнее время на учет в качестве безработных встают в среднем по 2,2 тысячи в неделю», - отметил Глеб Никитин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 1,6 тысячи нижегородцев, уволенных из-за пандемии, получат временную работу
Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» заключен под стражу
Очаги африканской чумы свиней ликвидированы в двух районах Нижегородской области
Новая остановка для городских электричек появилась в поселке Окский берег
Арбитражный суд Нижегородской области отказал частным перевозчикам в иске по маршруту Т-71
Новый детский сад построят на улице Горького в Нижнем Новгороде
232 брака заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности
Стали известны подробности задержания генерального директора ООО «Газпром трансгаз» Вячеслава Югая
Более 15,3 млн рублей получил Дзержинский музыкальный колледж на закупку новых инструментов и оборудования
В Урене в ДТП погиб водитель, не пристегнутый ремнем безопасности
В Нижегородской области за лето 2020 года произошло 41 ДТП с участием животных
Нижегородским магазинам разрешено продолжить работу
Нижегородскую «Швейцарию» начнут благоустраивать в июле
Нижегородские граффитисты могут стать участниками фестиваля «ФормARТ»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июля 2020 года выросло до 275 человек
В Нижнем Новгороде задержан руководитель ООО «Газпром трансгаз»