Очаги африканской чумы свиней ликвидированы в двух районах Нижегородской области

9 Июль 2020 2020-07-09T08:59:04+03:00

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются

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Очаги африканской чумы свиней ликвидированы в Ардатовском и Княгининском районах Нижегородской области. На территории проведена дезинфекция, а на границах теперь установлены ветеринарные посты.

Как сообщили в региональном комитете государственного ветеринарного надзора, специалисты провели ряд работ в селе Саконы и в самом Княгинине.

- В очагах были применены рекомендованные Минсельхозом РФ технологии ликвидации вируса, установлены карантинные ограничения. Сейчас угроза выноса АЧС за пределы очага сведена к минимуму, - уточнили в госветнадзоре.

В настоящий момент в зонах заражения проводятся необходимые противоэпизоотические мероприятия.

Согласно информации, в Княгинине вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в личном подсобном хозяйстве, где находились девять свиней, в селе Саконы – в частном подворье с 13 животными.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU