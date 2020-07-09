2020-07-09T07:59:38+03:00
Общество

Арбитражный суд Нижегородской области отказал частным перевозчикам в иске по маршруту Т-71

Ранее власти отказали им в предоставлении временных свидетельств на право работать на муниципальном маршруте Т-71
Валерия ГРОМОВА
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8 июля 2020 года Арбитражный суд отказал частным перевозчикам Каргиным, ранее обслуживающим Т-71, в удовлетворении иска об обжаловании решения министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области. Речь идет об отказе предоставить временные свидетельства на право работать по данному маршруту.

- Суд своим решением подтвердил, что документы, предоставленные перевозчиками для получения временного свидетельства на маршрут Т-71, не соответствовали действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, история тянется с начала апреля, когда на маршруты не вышли сразу несколько автобусов - Т-14, Т-39, Т-63, Т-79, Т-89 и Т-92. 23 апреля перевозчиков лишили свидетельства, а так как они выиграли в свое время на торгах лот, включающий в себя и маршрут Т-71, то действие документа на право перевозок было прекращено и в этом случае.

Через некоторое время Т-71 передали на обслуживание МП «Нижегородпассажиравтотранс».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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