2020-07-08T22:55:29+03:00
Общество

Новый детский сад построят на улице Горького в Нижнем Новгороде

В реализацию проекта планируется вложить 270 миллионов рублей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Крупный инфраструктурный проект планируется реализовать в центре Нижнего Новгорода – в районе дома № 232 по улице Горького будет построен новый детский сад. Соответствующее решение было одобрено на заседании совета по земельным отношениям Нижегородской области.

- В общей сложности, в ходе заседания 8 июля 2020 года было одобрено 20 заявок на выделение земельных участков, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Одна из заявок касалась строительства детского сада. Реализовать данный проект планируется в течение одного года. Общая площадь здания составит 7,5 тысяч квадратных метров. Заявленный объем инвестиций 270 миллионов рублей. Данная заявка поступила от МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода».

Одновременно с этим на заседании регионального совета по земельным отношениям сегодня были выделены участки под строительство офиса врача общей практики площадью 2 тысячи квадратных метров в селе Шелокша и врачебную амбулаторию аналогичной площади в деревне Новоликеево. Оба учреждения должны быть построены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый детский сад построят на улице Горького в Нижнем Новгороде
232 брака заключили нижегородцы в День семьи, любви и верности
Стали известны подробности задержания генерального директора ООО «Газпром трансгаз» Вячеслава Югая
Более 15,3 млн рублей получил Дзержинский музыкальный колледж на закупку новых инструментов и оборудования
В Урене в ДТП погиб водитель, не пристегнутый ремнем безопасности
В Нижегородской области за лето 2020 года произошло 41 ДТП с участием животных
Нижегородским магазинам разрешено продолжить работу
Нижегородскую «Швейцарию» начнут благоустраивать в июле
Нижегородские граффитисты могут стать участниками фестиваля «ФормARТ»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июля 2020 года выросло до 275 человек
В Нижнем Новгороде задержан руководитель ООО «Газпром трансгаз»