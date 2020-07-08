Новый детский сад построят на улице Горького в Нижнем Новгороде

8 Июль 2020 2020-07-08T22:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупный инфраструктурный проект планируется реализовать в центре Нижнего Новгорода – в районе дома № 232 по улице Горького будет построен новый детский сад. Соответствующее решение было одобрено на заседании совета по земельным отношениям Нижегородской области.

- В общей сложности, в ходе заседания 8 июля 2020 года было одобрено 20 заявок на выделение земельных участков, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Одна из заявок касалась строительства детского сада. Реализовать данный проект планируется в течение одного года. Общая площадь здания составит 7,5 тысяч квадратных метров. Заявленный объем инвестиций 270 миллионов рублей. Данная заявка поступила от МКУ «ГлавУКС Нижнего Новгорода».

Одновременно с этим на заседании регионального совета по земельным отношениям сегодня были выделены участки под строительство офиса врача общей практики площадью 2 тысячи квадратных метров в селе Шелокша и врачебную амбулаторию аналогичной площади в деревне Новоликеево. Оба учреждения должны быть построены в рамках национального проекта «Здравоохранение».

ИСТОЧНИК KP.RU