Более 15,3 млн рублей получил Дзержинский музыкальный колледж на закупку новых инструментов и оборудования

8 Июль 2020 2020-07-08T15:39:26+03:00

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Для Дзержинского музыкального колледжа приобрели новое музыкальное и учебное оборудование на сумму более 15,3 млн руб. об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. В рамках нацпроекта «Культура» было выделено 14,1 млн руб. из федерального бюджета, 1,2 млн руб. – из регионального.

Как отметил директор музыкального колледжа Владимир Якушев, износ инструментов составил почти 100%, многие покупались еще в конце шестидесятых годов прошлого века, тогда же, когда появился и сам колледж. В рамках нацпроекта были куплены наиболее востребованные музыкальные инструменты – 10 роялей, флейты, кларнет, саксофон, виброфон, литавры и интерактивные доски. Кроме того, был приобретен концертный рояль.

«Наши студенты ежегодно становятся лауреатами конкурсов, многие выпускники поступают в консерватории Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода», – подчеркнул Вячеслав Якушев.

Справка «КП»

Музыкальный колледж (училище) было создано в 1959 году. На базе колледжа проводятся фестивали и конкурсы, студенты учатся на фортепианном, вокальном и других отделениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU