В Нижегородской области за лето 2020 года произошло 41 ДТП с участием животных
С наступлением лета резко увеличилось число происшествий связанных с наездом на животных. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Нижегородской области.
По данным источника, за летние месяцы зарегистрировано 41 дорожно-транспортное происшествие с участием животных. В трех ДТП кроме представителей животного мира пострадали еще и восемь человек.
Чаще всего фигурантами аварий становятся лоси, которые выходят на проезжую часть.
Госавтоинспекция обращает внимание водителей, что в зоне действия дорожного знака «Дикие животные» необходимо выбирать скоростной режим с учётом возможного неожиданного появления на проезжей части животных. Иными словами, это означает необходимость двигаться со скоростью не более 60 километров в час даже за пределами населенных пунктов. Особенно внимательными нужно быть в темное время суток при движении через лесные массивы.
Наибольшая вероятность таких происшествий имеется в девяти районах области - Городецком, Арзамасском, Семёновском, Борском, Богородском, Лысковском, Выксунском, Воротынском, Володарском районах. Кроме того, высока вероятность встретить на дороге лося в городском округе Дзержинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU