Нижегородские граффитисты могут стать участниками фестиваля «ФормARТ»

8 Июль 2020 2020-07-08T11:29:27+03:00

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С 7 июля в ПФО официально дан старт новому окружному проекту «ФормАRТ». Инициатором фестиваля уличного искусства стал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

«Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити», - говорится впресс-релизе. Главной темой фестиваля ценность каждого человека и единство в борьбе с пандемией. К участию в проекте приглашаются художники от 16 до 35 лет, проживающие на территории ПФО и Нижегородской области в том числе. Заявки принимаются на сайте Formartpfo.ru до 7 августа.

Финалисты смогут воплотить свои идеи на известных зданиях, а также получат возможность претендовать на денежный грант до ста тысяч рублей.

Победитель фестиваля будет определен народным голосованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU