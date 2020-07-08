Нижегородские граффитисты могут стать участниками фестиваля «ФормARТ»
С 7 июля в ПФО официально дан старт новому окружному проекту «ФормАRТ». Инициатором фестиваля уличного искусства стал полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.
«Фестиваль стрит-арта направлен на поддержку творчества молодых художников, создание современной городской среды и новых культурных кодов в регионах округа с помощью искусства граффити», - говорится впресс-релизе. Главной темой фестиваля ценность каждого человека и единство в борьбе с пандемией. К участию в проекте приглашаются художники от 16 до 35 лет, проживающие на территории ПФО и Нижегородской области в том числе. Заявки принимаются на сайте Formartpfo.ru до 7 августа.
Финалисты смогут воплотить свои идеи на известных зданиях, а также получат возможность претендовать на денежный грант до ста тысяч рублей.
Победитель фестиваля будет определен народным голосованием.
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ИСТОЧНИК KP.RU