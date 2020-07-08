Нижегородская мэрия «передумала» убирать снег летом

8 Июль 2020 2020-07-08T10:11:19+03:00

Аномальные интенсивные снегопады ожидались на Автозаводе и еще в нескольких районах города

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Муниципальное предприятие «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района» объявило конкурс. Мупик искал подрядчика, который бы чистил несколько районов Нижнего Новгорода от снега и льда. Причем в середине лета. Снегопады ожидались в Автозаводском, Ленинском, Московском, Советском и Нижегородском районах.

Бдительные граждане обнаружили электронный аукцион еще 3 июля, и внимательно прочитали техзадание. Подрядчик, по условиям договора, должен был вручную убирать снег из-под барьерных ограждений, чистить автопавильоны и прилегающие к ним территорий от льда, рассыпать песок на остановках общественного транспорта, убирать наледь и выполнять другие, традиционно зимние работы.

Аномальные снегопады, по мнению заказчика, должны были быть настолько интенсивными, что подрядчик трудился бы и ночью и днем без выходных. За оказанные услуги муниципальное предприятие было готово заплатить им 15 миллионов рублей.

Позднее заказчик изменил ТЗ конкурса, заявив, что произошла ошибка.

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ИСТОЧНИК KP.RU