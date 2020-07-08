2020-07-08T09:34:36+03:00
Общество

Губернатор Нижегородской области поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности

Особые слова благодарности он адресовал многодетным семьям
Инна БЕЛОВА
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Уважаемые нижегородцы! От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Днем семьи, любви и верности!

Ничего в мире нет важнее семьи - союза близких по духу людей, объединенных традициями и связанных уважением друг к другу. Это главная ценность, опора и основа развития нашей страны. Именно поэтому приоритет семейных ценностей в государственной политике определен в поправках в Конституцию России, за которые совсем недавно проголосовало большинство нижегородцев.

Семья - самое простое, понятное и в то же время самое сложное в нашем мире. Удивительно, сколько могут вмещать в себя отношения мужа и жены, детей и родителей, людей разных поколений. Какой будет наша история и история наших детей, зависит только от нас самих. Беречь память о предках, уважать родителей, относиться с пониманием к окружающим и близким - всему этому мы учимся в кругу семьи.

Особые слова благодарности в этот праздник хочу выразить многодетным родителям. Вы берете на себя огромную ответственность. Вам, как никому другому, известно, насколько это большой труд – научить ребенка добру и пониманию, подарить ему беспрекословную любовь, чтобы и он, когда вырастет, тоже создал счастливую семью.

В один из самых добрых и светлых праздников желаю всем нижегородцам здоровья, тепла и благополучия. Пусть вас всегда окружают родные и близкие! Пусть ваши родители живут долго, а дети радуют своими успехами! Пусть каждый ваш день непременно начинается с улыбки родного человека!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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